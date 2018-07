'Shell boekt hogere kwartaalwinst'

Gepubliceerd op | Views: 1.300

AMSTERDAM (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft naar verwachting in het tweede kwartaal een hogere winst behaald dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een consensus die het Brits-Nederlandse bedrijf zelf heeft gepubliceerd. Shell komt donderdag voorbeurs met resultaten over de afgelopen periode.

Volgens de consensus komt de winst van Shell uit op bijna 6 miljard dollar, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. In het tweede kwartaal van 2017 was dit 3,6 miljard dollar. Shell zal daarbij onder meer hebben geprofiteerd van de gestegen prijzen van olie en gas.

Naast de cijfers zal de aandacht ook uitgaan naar het desinvesteringsprogramma van Shell. In juni verkocht Shell nog belangen in Maleisië, Noorwegen en Thailand. Volgens analisten van ING heeft het bedrijf zijn doel om 30 miljard dollar aan belangen van de hand te doen waarschijnlijk gehaald. De marktkenners kijken nu uit naar de plannen die Shell heeft om na dit jaar nog 5 miljard dollar aan belangen te verkopen. Dat is namelijk een van de maatregelen die nodig zijn om 25 miljard dollar op te halen voor een aandeleninkoop.

Verder werd onlangs bekend dat in de Verenigde Staten rechtszaken zijn verworpen tegen oliebedrijven waaronder Shell over klimaatverandering. Die zaken waren aangespannen door de steden Oakland, San Francisco en New York. Zij wilden de bedrijven financieel verantwoordelijk stellen voor hun bijdrage aan klimaatverandering, door ze mee te laten betalen aan bijvoorbeeld waterkeringen tegen de stijgende zeespiegel.