Industrie VS groeit iets sterker

NEW YORK (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in juli iets sterker gegroeid dan een maand eerder. Dat meldt marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex, die de industriële bedrijvigheid weergeeft, kwam uit op een stand van 55,5, tegen 55,4 in juni. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 55,1. Een stand boven de 50 wijst op groei.

De graadmeter voor de Amerikaanse dienstensector ging naar 56,2, van 56,5 een maand eerder. De samengestelde index noteerde een niveau van 55,9, tegen 56,2 in juni.