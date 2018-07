'Hogere opening Wall Street na cijferstorm'

Gepubliceerd op | Views: 681

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan voor een hogere opening. Daarmee wordt het negatieve sentiment van de afgelopen dagen doorbroken. Beleggers verwerken een stortvloed aan bedrijfsresultaten waaronder van Google-moeder Alphabet dat het beter deed dan verwacht. Ook industrieconcern 3M en JSF-bouwer Lockheed Martin openden de boeken.

Alphabet staat voor een hogere opening. De winst van de moeder van techbedrijf Google werd gedrukt door een miljardenboete van de Europese Commissie. Zonder die boete was de winst ver boven de verwachtingen uitgekomen.

Ook industrieconcern 3M deed het goed. Nog nooit was de omzet van die onderneming zo hoog. 3M stelde zijn verwachtingen naar boven toe bij, onder meer door de opbrengst van de verkoop van de divisie die toepassingen maakt voor de communicatiewereld.

Lockheed Martin

Lockheed Martin verkocht meer Joint Strike Fighters en dat hielp het industrieconcern op weg naar een hogere omzet en winst. De onderneming was ook positiever over het hele jaar. Het is al de tweede keer dit jaar dat Lockheed Martin de verwachtingen verhoogde.

Telecomprovider Verizon verhoogde zijn omzetverwachtingen na een sterk tweede kwartaal. Verfproducent Sherwin-Williams deed het ook goed en voerde de omzet met bijna een derde op, mede door de eerdere overname van concurrent Valspar.

Eli Lily

Farmaceut Eli Lily werd ook positiever over het hele jaar. Het bedrijf kondigde daarnaast aan dierengezondheidstak Elanco Animal Health naar de beurs te willen brengen.

Technologieconcern United Technologies boekte voor het vierde kwartaal op rij een autonome groei van minimaal 5 procent. Ook dat bedrijf verhoogde de verwachtingen.

Whirlpool

Witgoedmaker Whirlpool verraste juist in negatieve zin met een kwartaalverlies en een lagere verwachting voor de rest van het jaar. Ook fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark verlaagde de verwachtingen. Het bedrijf had last van gestegen grondstofprijzen en wisselkoerseffecten.

Harley-Davidson verkocht minder motoren. Bovendien heeft de onderneming te lijden onder de staalheffingen van president Donald Trump wat de winstmarge onder druk zet.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,1 procent lager op 25.044,29 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2806,98 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,3 procent op 7841,87 punten.