Lockheed positiever over rest van het jaar

BETHESDA (AFN) - Lockheed Martin heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet en winst in de boeken gezet. Die verbeterde resultaten zijn mede te danken aan de toegenomen verkoop van gevechtsvliegtuig F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. Het Amerikaanse defensieconcern zag in de resultaten aanleiding zijn verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven toe bij te stellen.

De omzet voor het tweede kwartaal steeg op jaarbasis 6,6 procent tot tot 13,4 miljard dollar. De nettowinst liep op tot een kleine 1,2 miljard dollar, tegen 995 miljoen dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Lockheed Martin leverde in totaal 25 straaljagers van het type F-35 af, elf meer dan een jaar eerder. De gehele divisie waaronder de productie van de JSF zag haar omzet met 8,1 procent toenemen tot 5,3 miljard dollar.

Het concern schroefde zijn vooruitzichten voor de tweede keer dit jaar op. Lokcheed Martin gaat nu uit van een jaaromzet tussen de 51,6 miljard en 53,1 miljard dollar in de boeken te zetten. Naar verwachting valt ook de winst per aandeel hoger uit dan eerder geraamd.