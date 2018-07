Omzet industrieconcern 3M naar record

Gepubliceerd op | Views: 234

SAINT PAUL (AFN) - Industrieel concern 3M kende een sterk tweede kwartaal. De Amerikanen voerden hun omzet op tot een recordniveau. Daarnaast ging de winst omhoog, mede dankzij de opbrengsten van de recente verkoop van de divisie die toepassingen maakt voor de communicatiewereld. Die tak ging voor circa 870 miljoen dollar naar Corning.

De kwartaalopbrengsten van 3M bedroegen 8,4 miljard dollar, een toename van 7,4 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat was maar voor een beperkt deel te danken aan wisselkoerseffecten, het grootste deel van de plus werd op eigen kracht gerealiseerd. De nettowinst bedroeg bijna 1,9 miljard dollar, tegen een kleine 1,6 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

3M stelde de verwachtingen voor dit jaar tevens naar boven bij. Het afstoten van het communicatieonderdeel was nog niet in de voorspellingen verwerkt. Nu rekent het bedrijf op een winst in een bandbreedte van 9,08 dollar tot 9,38 dollar per aandeel. Eerder verwachtte 3M nog dat de winst op 8,68 dollar tot 9,03 dollar per aandeel uit zou komen.