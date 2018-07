United Technologies positiever over toekomst

Gepubliceerd op | Views: 104

FARMINGTON (AFN/BLOOMBERG) - United Technologies heeft de financiële verwachtingen naar boven bijgesteld. Het Amerikaanse industrieconcern, dat een breed scala aan producten maakt, laat nu al vier kwartalen een autonome groei zien van 5 procent of meer. Ook los van de op handen zijnde overname van producent van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins ziet het beeld er goed uit.

De opbrengsten bedroegen afgelopen kwartaal 16,7 miljard dollar. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. De winst per aandeel steeg met 42 procent tot 2,56 dollar. Die stevige plus is onder meer te danken aan een eenmalige bate door de recente verkoop van voormalig onderdeel Taylor Company.

United Technologies rekent voor dit jaar nu op een aangepaste winst per aandeel van 7,10 tot 7,25 dollar, waar eerst uitgegaan werd van een bandbreedte van 6,95 tot 7,15 dollar. De omzet komt naar verwachting uit op 63,5 miljard tot 64,5 miljard dollar. Daar was de verwachting tot nu toe minimaal 63,0 miljard dollar.

Het concern, dat ook bijvoorbeeld liften en apparaten voor klimaatbeheersing maakt, legde vorig jaar 23 miljard dollar op tafel voor Rockwell Collins. Die overname moet United Technologies een betere uitgangspositie geven in onderhandelingen met afnemers als Boeing en Airbus. Waarschijnlijk kan de deal in het derde kwartaal worden afgerond.