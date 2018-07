'Blik bij Arcadis niet alleen op resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - Bij de publicatie van de halfjaarcijfers van Arcadis zal de blik van beleggers niet alleen gericht zijn op de financiële prestaties. Onder meer kenners van ING wijzen op de ontwikkelingen achter de schermen. Het advies- en ingenieursbureau opent donderdag de boeken.

Bij de presentatie van cijfers over het eerste kwartaal sprongen met name de lagere winst en marges er negatief uit. Daarbij speelden nogal wat onduidelijkheden over de verkoop van onder meer architectuurdochter CallisonRTKL. Dat verkoopproces werd uiteindelijk gestaakt. Volgens verschillende analisten had een verkoop bij een goede prijs de aandelenkoers van Arcadis kunnen aanjagen en zou de schuld van het bedrijf zijn teruggebracht.

Bij de komende cijferpublicatie zal de aandacht uitgaan naar vervolgstappen bij de beoogde desinvesteringen door Arcadis in Brazilië. Wisselkoerseffecten en het aantal werkdagen lijken verder in het voordeel van Arcadis uit te pakken.

Inhaalslag

Volgens ING zal het voor Arcadis nog een hele kluif worden om bij de halfjaarcijfers aan de gemiddelde verwachting te voldoen. De bank wijst op de analistenschattingen die door Arcadis zelf zijn verzameld. Daar wordt uitgegaan van een stabiel bedrijfsresultaat ten opzichte van een jaar eerder. Na een zwak eerste kwartaal betekent dit volgens ING dat er in het tweede kwartaal een stevige inhaalslag moet zijn gemaakt.

Kenners gaan in doorsnee uit van een daling van de bruto-omzet van 6 procent in het eerste halfjaar. Daarbij zal het bedrijfsresultaat 8 procent lager uitvallen.

De halfjaarcijfers van Arcadis betekenen de vuurdoop van de onlangs aangetreden financieel directeur Sarah Kuijlaars, die overkwam van vliegtuigmotorenfabrikant Rolls-Royce. Investeerders zullen benieuwd zijn naar haar bevindingen tot nu toe en wat volgens haar beter kan.