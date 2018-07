Gepubliceerd op | Views: 585 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal denkt ergens in de komende dagen een deal met de vakbonden te kunnen sluiten over het Italiaanse staalbedrijf Ilva. Aan verzoeken van bestuurders bij Ilva is inmiddels voldaan, heeft het in Amsterdam genoteerde bedrijf laten weten.

ArcelorMittal is al enige tijd bezig om het Italiaanse Ilva over te nemen. In mei kreeg het staalbedrijf het groene licht van de Europese Commissie. Daarvoor moet ArcelorMittal verschillende fabrieken en onderdelen afstoten.