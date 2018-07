Specsavers voert verkoop hoortoestellen op

Gepubliceerd op | Views: 28

HUIZEN (AFN) - De verkoop van hoortoestellen stuwt de opbrengsten van Specsavers. De omzet van de keten, vooral bekend van de brillen, groeide afgelopen jaar verder van 135 miljoen naar 140 miljoen euro. Ook de opening van negen nieuwe filialen droeg bij aan die toename in Nederland.

Naar eigen zeggen behoort Specsavers inmiddels tot de top drie op de Nederlandse hoorzorgmarkt. Op dit vlak was in het gebroken boekjaar 2017/2018 sprake van een verkoopplus van ruim 20 procent.

In het nieuwe boekjaar wordt het winkelnetwerk nog verder uitgebreid met zo’n twintig nieuwe winkels. Daarnaast wil het bedrijf zich richten op het verbeteren van zijn oogzorg. ,,Zo zijn we recent een proef gestart waarmee we een preventief ooggezondheidsonderzoek introduceren in een aantal van onze winkels'', zegt directeur Remko Berkel van Specsavers Nederland. Door de vergrijzing is er volgens hem steeds meer vraag naar oogzorg.

Het Britse Specsavers is wereldwijd in tien landen actief en heeft 139 zaken in Nederland. De totale omzet van het bedrijf bedroeg afgelopen jaar ruim 2,6 miljard pond, omgerekend een dikke 2,9 miljard euro. Er zijn geen winstcijfers naar buiten gebracht.