'Zakelijke markt voor telecom gekrompen'

Gepubliceerd op | Views: 61 | Onderwerpen: telecommunicatie

HOUTEN (AFN) - Telecombedrijven verdienden in Nederland in het eerste kwartaal van dit jaar minder op de zakelijke markt dan een jaar eerder. De bedrijven kampten voornamelijk met gedaalde prijzen voor vaste en mobiele telefonie en internetdiensten, meldt marktonderzoeker Telecompaper.

De omzet uit zakelijke telecomdiensten in de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg 594 miljoen euro. Dat is 46 miljoen euro, of 7,2 procent, minder dan een jaar eerder.

Dat de prijzen voor telefonie en internet dalen, is volgens Telecompaper voornamelijk te wijten aan toegenomen concurrentie en nieuwe regelgeving. Zo voerde de Europese Unie vorig jaar regels in die telecombedrijven beletten extra kosten voor roaming bij klanten in rekening te brengen. De inkomsten uit vaste breedbandaansluitingen stegen in het eerste kwartaal wel.

De Nederlandse marktleider in zakelijke diensten bleef KPN, dat net zoals in het eerste kwartaal van vorig jaar een kleine 49 procent van de markt in handen had. Op plek twee volgt VodafoneZiggo met een marktaandeel van 27,6 procent.