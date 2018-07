'Resultaten Wereldhave passen in trend'

Gepubliceerd op | Views: 569

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Wereldhave met iets lagere winst en iets lagere huuropbrengsten zijn de voortzetting van een trend, schrijven analisten van ING. Het aandeel Wereldhave is nog relatief goedkoop, menen de marktvorsers. Maar niet veel goedkoper dan concurrenten.

Door afwaarderingen van de bezittingen en investeringen is de gemiddelde waarde van de schuld ten opzichte van de waarde van de portefeuille gestegen naar 42,2 procent. Voor de kenners van ING is die stijging tot in de buurt van de 45 procent ,,ongemakkelijk".

ING verwacht dat Wereldhave de verkoop van investeringen snel wil doorzetten. Het bedrijf moet nog voor zo'n 100 miljoen euro verkopen om het eerder behaalde doel van 200 miljoen euro aan desinvesteringen te behalen.

ING heeft een hold-advies voor Wereldhave met een koersdoel van 34 euro. Het aandeel Wereldhave stond dinsdagmorgen rond 09.40 uur 0,1 procent lager op 32,64 euro.