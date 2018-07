BAM gaat terminals Vopak onderhouden

Gepubliceerd op | Views: 413

BUNNIK (AFN) - BAM gaat de komende drie jaar de Vopak Rotterdam Botlek Terminals onderhouden. Het gaat om drie terminals met in totaal bijna 400 tanks en bijbehorende distributievoorzieningen. In het contract is de mogelijkheid tot een verlenging met nog twee jaar opgenomen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

BAM verzorgt al 35 jaar het onderhoud van de Vopak Terminal Botlek. Daar komt nu het onderhoud van de terminals Vopak TTR en Vopak Chemiehaven bij.