'Openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.279

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met winst te openen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger beginnen. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van uitzender Randstad en vastbedrijf Wereldhave.

Randstad bleef in het tweede kwartaal profiteren van de aanhoudende vraag naar personeel en boekte meer winst op een hogere omzet. In alle landen en regio's waar Randstad actief is wereldwijd was sprake van groei.

Vastgoedbedrijf Wereldhave heeft in het eerste halfjaar minder huur opgehaald. Ook de winst daalde licht ten opzichte van een jaar eerder. Wel was een groter deel van zijn winkelruimtes verhuurd. Verder scherpte Wereldhave de winstverwachting voor heel 2018 aan.

Air France-KLM

Industrieel toeleverancier Aalberts Industries kondigde aan de specialist in hightechsensoren en meetsystemen VAF Instruments over te nemen. Het bedrijf is gevestigd in Dordrecht en het is goed voor een jaaromzet van ongeveer 20 miljoen euro.

Ook Air France-KLM staat in belangstelling. De vakbonden rondom Air France houden zich tot na de zomer koest in het loonconflict met de Franse luchtvaartmaatschappij. Pas op zijn vroegst in september worden de acties bij de zustermaatschappij van KLM weer hervat. De bonden zeggen de reizigers in de zomer te willen ontzien.

Wessanen

Bouwbedrijf VolkerWessels en financieel concern ING zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. De Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefde zijn aanbeveling voor VolkerWessel terug. RBC werd negatiever over ING.

De aandacht blijft tevens uitgaan naar Wessanen. Het voedingsbedrijf verloor sinds de tegenvallende resultaten op vrijdag al bijna 35 procent aan beurswaarde.

Euro

De Europese beurzen sloten maandag licht lager. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 570,48 punten en de MidKap verloor 0,5 procent tot 771,36 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent.

Op Wall Street werden overwegend kleine winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.044,29 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent.

De euro was 1,1674 dollar waard, tegen 1,1707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 67,71 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,2 procent tot 72,94 dollar per vat.