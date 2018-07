Minder huur en winst voor Wereldhave

Gepubliceerd op | Views: 839

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedbedrijf Wereldhave heeft in het eerste halfjaar minder huur opgehaald. Ook de winst daalde licht ten opzichte van een jaar eerder. Wel was een groter deel van zijn winkelruimtes verhuurd.

In de afgelopen periode daalden de netto huurinkomsten met 2 procent tot 97,3 miljoen euro. Onder meer de verkoop van winkelcentra in Nederland en een kantoorgebouw in Brussel waren daarvoor verantwoordelijk. In Frankrijk daalden de huurinkomsten. Een aantal huurcontracten met grote winkelketens waarbij de huur afhankelijk is van de verkopen waren daar mede debet aan. De bezettingsgraad ging van 95,5 procent naar 96,1 procent.

De vergelijkbare huurinkomsten van winkelcentra, het gros van de bezittingen van Wereldhave, ging met 1,3 procent omlaag. In Nederland en Finland was die stabiel, terwijl Frankrijk herstel toonde. In België werd Wereldhave onder meer getroffen door de aangekondigde sluiting van twee grote supermarkten in zijn winkelcentra. Wereldhave verwacht dat bij onze zuiderburen in het tweede halfjaar herstel optreedt.

Winstverwachting

Het aantal bezoekers van winkelcentra van Wereldhave ging met 0,6 procent omhoog tot 73,9 miljoen. Die groei is sterker dan het gemiddelde op de markt.

De winst in de eerste zes maanden kwam uit op 74,5 miljoen euro, tegen 75,2 miljoen euro een jaar eerder. Een reorganisatielast van 0,8 miljoen euro en hogere rentekosten van 0,4 miljoen euro beïnvloedden de winst negatief.

Verder scherpte Wereldhave de winstverwachting voor heel 2018 aan. Het bedrijf gaat nu uit van een winst tussen de 3,33 en 3,38 euro per aandeel. Eerder ging Wereldhave nog uit van een winst van 3,30 euro tot 3,40 euro.