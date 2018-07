Aalberts koopt specialist in sensoren

Gepubliceerd op | Views: 636

LANGBROEK (AFN) - Industrieel toeleverancier Aalberts Industries koopt specialist in hightechsensoren en meetsystemen VAF Instruments. Dat meldde het beursgenoteerde bedrijf zonder daarbij het overnamebedrag te noemen.

Bij VAF Instruments werken 85 mensen. Het bedrijf is gevestigd in Dordrecht en het is goed voor een jaaromzet van ongeveer 20 miljoen euro. Volgens Aalberts betekent de overname van VAF een versterking van de activiteiten wat betreft toepassingen voor vloeistoffen. VAF zal direct bijdragen aan de winst per aandeel. De deal wordt gefinancierd met bestaande kredietfaciliteiten.