Randstad profiteert van aanhoudende vraag

AMSTERDAM (AFN) - Uitzendconcern Randstad blijft profiteren van de aanhoudende vraag naar personeel. Net als in het eerste kwartaal wist de uitzender in het tweede kwartaal meer winst te boeken op een hogere omzet, zo blijkt uit het halfjaarbericht van de uitzendorganisatie. Wel vlakte de groei iets af.

De zogenoemde omzet op eigen kracht, aangepast voor bijvoorbeeld wisselkoers- en kalendereffecten, steeg met 5 procent tot 6 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Het onderliggende bedrijfsresultaat ging met 10 procent omhoog tot 283 miljoen euro. De nettowinst was 193 miljoen euro.

In alle landen en regio's waar Randstad actief is, was sprake van groei. In Noord-Amerika, waar een kwartaal eerder sprake was van een nagenoeg stabiele omzet, namen de opbrengsten met 2 procent toe. Bij het recent overgenomen Monster was nog altijd sprake van krimpende omzet.

Monster

Topman Jacques van den Broek sprak in een toelichting van sterke cijfers, gelet ook op de sterke groei die Randstad in het tweede kwartaal van 2017 op jaarbasis boekte. Analisten rekenden in doorsnee toch op nog ietsje meer van de uitzender.

De prestaties van Monster, waar de omzet met 16 procent daalde en de winstmarge ook een fractie lager uitviel, kwamen voor Van den Broek niet als een verrassing. Hij wees op de overnameprijs van bijna 400 miljoen euro, terwijl het bedrijf volgens hem weleer een waarde vertegenwoordigde van circa 9 miljard euro. ,,We winsten dat er iets bij Monster aan de hand was toen we het kochten."

Technische beroepen

Verder is het voor Randstad in bepaalde sectoren steeds moeilijker om geschikte kandidaten te vinden. Van den Broek wijst in Nederland onder meer op technische beroepen, onderwijs en medisch personeel. ,,We koken nog niet droog", aldus de topman. ,,Wel moeten we de nodige inspanningen leveren."

Naast het opleiden van personeel, bijvoorbeeld zij-instromers voor het onderwijs, denkt hij dat er meer arbeidskrachten uit het buitenland nodig zijn.