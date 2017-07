AEX kruipt weer wat omhoog

Gepubliceerd op | Views: 287

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond maandagmiddag weer licht in de plus, na het koersverlies van eerder op de dag. Digitaal beveiliger Gemalto is flink door het putje gegaan vanwege een nieuw winstalarm. Philips kwam echter met sterke resultaten naar buiten en werd daarvoor beloond met een stevige koerswinst.

De AEX noteerde omstreeks 15.50 uur 0,1 procent hoger op 522,79 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 806,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten tot 1 procent. Parijs kreeg er daarentegen 0,5 procent bij.

Gemalto verloor bijna 17 procent van zijn beurswaarde was daarmee verreweg de grootste daler in de AEX. Het bedrijf waarschuwde voor tegenvallende ontwikkelingen bij de Payment-divisie en op de SIM-markt. Door het nieuws kreeg Gemalto ook verschillende adviesverlagingen van analisten voor de kiezen.

Eigen aandelen

Philips was juist erg in trek. Beleggers zetten het aandeel 4,2 procent hoger na een positief kwartaalbericht van het zorgtechnologiebedrijf. Philips boekte flink meer winst en liet weten voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Verder viel het op dat MidKap-fonds Air France-KLM na de zware koersverliezen van donderdag en vrijdag weer 3,8 procent herstel liet zien.

Compenseren

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam leverde BinckBank 2,1 procent in. De onlinebroker zag het aantal transacties in de eerste jaarhelft afnemen, maar wist dat te compenseren met een hogere gemiddelde opbrengst per transactie. De nettowinst zakte 7 procent.

Buiten Nederland was er onder meer aandacht voor Ryanair, die ruim 2 procent kwijtspeelde in Dublin. De Ierse prijsvechter waarschuwde bij zijn kwartaalcijfers voor toenemende concurrentie in de rest van het jaar. Ook bevestigde het bedrijf een niet-bindend bod te hebben gedaan op branchegenoot Alitalia.

Autokartel

De Duitse autobouwers Volkswagen, BMW en Daimler bleven verder onder druk staan en verloren 2 tot bijna 4 procent. De Europese Commissie gaat zich buigen over het vermeende autokartel in Duitsland. De Duitse automakers kregen vrijdag al een tik nadat het weekblad Der Spiegel meldde dat ze jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt.

De euro werd verhandeld voor 1,1639 dollar, tegen 1,1650 dollar bij het slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 46,18 dollar. Brentolie steeg ook 0,9 procent, tot 48,49 dollar per vat.