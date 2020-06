Prijsvechter easyJet wil miljoenen ophalen met aandelenverkoop

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse prijsvechter easyJet wil met de uitgifte van aandelen zo'n 450 miljoen pond (circa 500 miljoen euro) ophalen. Het geld is nodig om het bedrijf door de huidige crisis te loodsen.

De aandelenuitgifte zal gelijk zijn aan 15 procent van de bestaande aandelen. Na de geplande uitgifte en de eerdere deal voor de verkoop en het weer terug huren van zijn vliegtuigen, weet easyJet zich verzekerd van meer dan 3 miljard pond aan liquiditeit.

De prijsvechter was een van de eerste Europese luchtvaartondernemingen die zijn netwerk weer uitbreidde na de coronasluitingen. De kaspositie van de onderneming is daarbij iets beter dan voorzien, omdat tegen de verwachting in meer mensen die hun vlucht geannuleerd zagen worden ervoor kozen om een voucher te ontvangen in plaat van geld terug te vragen.

De grootste prijsvechter van Groot-Brittannië heeft de dienstverlening hoofdzakelijk opgestart met interne vluchten in het Verenigd Koninkrijk en routes naar Frankrijk. Met de versoepelingen van de maatregelen in veel vakantielanden, is het de luchtvaartmaatschappij er alles aan gelegen om nog wat te maken van het zomerseizoen.