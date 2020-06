Viruszorgen drukken koersen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 936

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met dikken minnen de handel uitgegaan. De flinke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten maakte beleggers enigszins nerveus, ook gelet op mogelijke lockdowns. Daarnaast deden plannen van de Verenigde Staten voor extra importheffingen tegen een aantal Europese landen de stemming weinig goed.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 2,7 procent lager op 25.445,94 punten. De brede S&P 500 verloor 2,6 procent tot 3050,33 punten en Nasdaq verloor 2,2 procent tot 9909,17 punten. De techgraadmeter deed daarmee een stap terug van de recordstand van een dag eerder.

Ondernemingen uit sectoren die het hardst zijn geraakt door de coronapandemie stonden als gevolg van de besmettingen onder druk. Zo sloten cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises en Carnival ruim 11 procent lager. Ook luchtvaartmaatschappijen leverden aan beurswaarde in.

Verlies Ford

Automaker Ford verloor 3,3 procent. Het autoconcern kondigde plannen aan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Verder was er aandacht voor Johnson & Johnson, dat 2,1 procent verloor. Een Amerikaanse rechter droeg het medisch bedrijf op een schadevergoeding van 2,1 miljard dollar te betalen vanwege asbest in babypoeder. Die boete viel de helft lager uit dan een eerder vastgestelde vergoeding.

Het aandeel van chemiebedrijf Bayer, dat ook een notering heeft in New York, won 2,1 procent. Het concern heeft een schikking getroffen met tienduizenden Amerikanen die claimen door gebruik van onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen. Het gaat om een totaalpakket van 9,1 miljard tot 9,8 miljard euro. Bayer staat nog voor de opgave om met 25.000 klagers, die nog niet akkoord gingen, tot een schikking te komen.

Lagere olieprijs zorgt voor druk

Verder zette de lagere olieprijs druk op de aandelen van onder meer energiereuzen Chevron en ExxonMobil. Die leverden in het kielzog van de olieprijs tussen de 4 en 5 procent aan beurswaarde in. Oliedienstverleners Schlumberger en Halliburton sloten tot bijna 9 procent lager. Een vat Amerikaanse olie kostte, na bekendmaking van nieuwe cijfers over de olievoorraden, 5,9 procent minder op 38,01 dollar. Brentolie daalde 5,5 procent in prijs tot 40,27 dollar per vat.

De euro was 1,1252 dollar waard, tegen 1,1267 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.