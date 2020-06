'Wall Street lager door opleving coronavirus in VS'

Vandaag gaat het aantal nieuwe besmettingen boven de 45k in de VS. Morgen boven de 50K. Nieuwe records en niet langer gecentreerd in NY.



Maatregelen versoepelen kwam sowieso al te vroeg in de VS en dan daarbij nog alle protesten. Brazilie 2.0. Veel success ermee.



Amerikanen hebben blijkbaarn niet de capaciteit om zich verantwoordelijk te gedragen gedurende een pandemie. Lijkt wel grote een klas basisschoolkinderen met een waardeloze leraar ervoor. We gaan er allemaal voor betalen, want de geldpersen gaan alleen maar nog sneller draaien.