'Wall Street lager door opleving coronavirus in VS'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting lager openen. Het sentiment bij beleggers op Wall Street staat onder druk door een flinke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten. Daarnaast doen plannen van de Verenigde Staten voor extra importheffingen tegen een aantal Europese landen de stemming weinig goeds.

Onder andere in de staten Texas en Arizona, waar lockdownmaatregelen relatief vroeg werden versoepeld, liep het aantal coronabesmettingen de voorbije dagen hard op. In de staat Washington zijn mondkapjes inmiddels verplicht in openbare ruimtes.

Ondernemingen uit sectoren die het hardst zijn geraakt door de coronapandemie lijken lager te gaan openen. Zo stonden cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises en Carnival in de zogeheten voorbeurshandel op verlies. Ook luchtvaartmaatschappijen en grote banken als Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs lijken te gaan verliezen.

Mogelijk extra importheffingen

De handelsgezant van het Witte Huis kondigde aan mogelijk extra importheffingen op nog eens 3,1 miljard aan Europese goederen in te willen voeren. Die zouden na een consultatieperiode op 26 juli kunnen gaan gelden voor onder andere olijven, bier en gin uit Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Bij de bedrijven weet ook Ford de aandacht op zich gericht. Het autoconcern kondigde plannen aan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Een Amerikaanse rechter droeg medisch bedrijf Johnson & Johnson op een schadevergoeding van 2,1 miljard dollar te betalen wegens babypoeder waarin asbest zou zitten. Die boete viel de helft lager uit dan een eerder vastgestelde vergoeding.

Dinsdag sloten de aandelenbeurzen in New York nog duidelijk in de plus, geholpen door meevallende cijfers over de Amerikaanse economische bedrijvigheid. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 26.156,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3131,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot een nieuwe recordstand van 10.131,37 punten.