Europese beurzen over breed front omlaag

Gepubliceerd op | Views: 495 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen woensdag over een breed front omlaag. Beleggers namen gas terug na de sterke koerswinsten een dag eerder. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zorgde daarbij voor terughoudendheid. Op het Damrak kwam NN Group met een strategische update.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,6 procent in het rood op 564,81 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 753,91 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 2,4 procent kwijt.

Alle 25 AEX-bedrijven gingen omlaag. Hekkensluiter was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van 4,5 procent. ABN AMRO, ING en Shell volgden met minnen van rond 2,6 procent. Informatieleverancier RELX kampte met een adviesverlaging door ABN AMRO en zakte 2,4 procent.

NN Group

NN Group verloor 1,1 procent. De verzekeraar, die een beleggersdag houdt, verwacht dat de coronacrisis dit jaar een impact op het operationeel resultaat van 100 miljoen euro zal hebben. Het bedrijf, dat onder vuur ligt van de Amerikaanse activistische investeerder Elliott, maakte verder bekend een progressief dividendbeleid te willen voeren en jaarlijks minstens 250 miljoen euro voor de inkoop van eigen aandelen uit te trekken.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 4 procent) behoorde tot de staartgroep in de MidKap. Bij luchtvaartmaatschappij Air France vertrekken eind dit jaar 403 piloten. Dat komt neer op 10 procent van het totale aantal vliegers. Ook bij KLM wordt gesproken over ingrepen.

Kardan

Op de lokale markt kelderde centenaandeel Kardan 14 procent. De Israëlische investeerder geeft zijn beursnotering in Amsterdam per 30 juli op om kosten te besparen. Core Labs dikte 2,2 procent aan. De oliedienstverlener verwacht dit jaar circa 61 miljoen dollar aan kostenbesparingen door te voeren.

In Frankfurt verloor Wirecard 13 procent. De Duitse marktwaakhond BaFin verdenkt de Duitse betalingsverwerker nu ook van marktmanipulatie. Wirecard wordt al onderzocht vanwege mogelijke fraude. Dialog Semiconductor steeg 9 procent. De Brits-Duitse chipmaker schroefde zijn omzetverwachting voor het tweede kwartaal op. In Parijs kreeg Europcar er ruim 9 procent bij. De Duitse autobouwer Volkswagen (min 2,7 procent) overweegt het autoverhuurbedrijf overnemen.

De euro was 1,1283 dollar waard, tegen 1,1326 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 39,61 dollar. Brentolie daalde 1,6 procent in prijs tot 41,94 dollar per vat.