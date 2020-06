Vertrouwen Duitse ondernemers toont sterke verbetering

Gepubliceerd op | Views: 819 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie trekt deze maand sterk aan. Dat maakte het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo bekend.

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor juni uit op een stand van 86,2 tegen een herziene score van 79,7 in mei. Volgens Ifo is dat de sterkste stijging ooit gemeten. Economen hadden in doorsnee op een toename tot 85 gerekend. Ondernemers in Duitsland zijn wat minder somber geworden over de huidige omstandigheden en kijken een stuk optimistischer naar de toekomst.

In april zakte de graadmeter nog naar het laagste niveau ooit gemeten vanwege de coronacrisis. In mei was al sprake van enig herstel.

Onzekerheden

Volgens het Ifo-instituut was deze maand in alle bedrijfssectoren een verbetering van het vertrouwen te zien. "Er is licht aan het einde van de tunnel voor de Duitse economie", verklaarde Ifo-president Clemens Fuest.

ING-econoom Carsten Brzeski zegt dat de Ifo-index een sterke comeback laat zien, maar dat er nog een hoop onzekerheden zijn over het tempo van het economisch herstel, zoals hogere werkloosheid, faillissementen en een zwakke buitenlandse vraag. Op korte termijn is het grootste risico voor de Duitse economie een tweede golf van coronabesmettingen. Brzeski verwijst daarbij naar de grootschalige virusuitbraak in een groot Duits slachthuis, waardoor lockdownmaatregelen in de omgeving opnieuw zijn ingevoerd.