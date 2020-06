'Ambitieus doel NN bij kapitaalgeneratie'

Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar NN Group heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld door voor 2023 te mikken op een operationele kapitaalgeneratie van 1,5 miljard euro. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de strategische update van het verzekeringsbedrijf.

KBC geeft aan dat die doelstelling uiteindelijk kan bijdragen aan grotere inkopen van eigen aandelen door NN. KBC stelt wel dat NN geen heldere doelen geeft over kostenbesparingen, terwijl ook geen concreet nieuws over desinvesteringen wordt gemeld. De bank denkt dat NN wel desinvesteringen overweegt, maar dan wel op eigen timing, in plaats van toe te geven aan druk van de activistische investeerder Elliott. Die dringt juist erg aan op de verkoop van bepaalde activiteiten. Elliott vindt dat NN aanzienlijk ondergewaardeerd wordt en meer moet doen om waarde te creëren.

ING laat in een reactie weten dat de update van NN positief is en vindt ook dat de onderneming op de beurs ondergewaardeerd wordt. NN heeft volgens ING verschillende instrumenten om kapitaalopwekking en kapitaaluitkeringen te vergroten. De bank stelt dat het bestuur van NN een juiste focus heeft als het gaat om de financiële prestaties.

KBC heeft een buy-advies met een koersdoel van 37,50 voor NN. Bij ING is het advies buy, met een koersdoel van 41 euro. Het aandeel NN noteerde woensdag omstreeks 09.55 uur een min van 2,1 procent op 29,49 euro.