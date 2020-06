'Mogelijk nog meer kostenbesparingen bij Core Labs'

Gepubliceerd op | Views: 191

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories moet in de toekomst mogelijk meer kostenbesparingen doorvoeren als de marktomstandigheden voor de oliedienstverlener zo zwak blijven. Dat voorzien analisten van ING.

Core Labs maakte bekend de afspraken rond zijn kredietfaciliteit te hebben aangepast. Het bedrijf mag verhoudingsgewijs meer schulden aanhouden, maar de totale omvang van de kredietfaciliteit is kleiner en de rentes die worden betaald zijn iets hoger.

De dienstverlener aan de olie-industrie meldde forse kostenbesparingen te hebben doorgevoerd, waarbij per jaar 146 miljoen dollar aan kasmiddelen worden bespaard. ING sluit niet uit dat meer besparingen nodig zijn. Daarbij zullen de resultaten in het tweede kwartaal bepalend zijn. In die verslagperiode zou het operationeel resultaat (ebitda) 70 procent lager kunnen uitvallen dan een jaar eerder, stellen de kenners.

ING hanteert een hold-advies voor Core Labs, bij een koersdoel van 33,50 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 09.50 uur 3,8 procent hoger op 19,30 euro.