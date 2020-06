Frans ondernemersvertrouwen veert flink op

quote: Lepre Chaun schreef op 24 juni 2020 10:04:

dank je ,en ja ik kan er ook niks aan doen als je beleggingen niet zo goed lopen .

dus het feit dat ik een opmerking maak over de onzin van het constant copy-pasten van zinnetjes uit nieuwsberichten, betekent blijkbaar direct dat ik short zit en/of op verlies sta? Logische redenering, al heb ik je nog nooit op enige nuance kunnen betrappen in je posts.Datzelfde geldt eigenlijk voor een ieder die wat verbaast is over de sterke beursstijging, die heb ik je ook meerdere malen direct voor gefrustreerde shorter zien uitmaken, terwijl velen daarvan helemaal niet short zullen zitten, maar gewoon simpelweg verbaast zijn. Blijkbaar kan jij niet genuanceerd denken en is alles zwart of wit. Zegt wel veel over jou, maar goed.F.y.i., Ik doe niet aan short gaan en doe zelfs niet aan opties. Aandelen grotendeels verkocht begin December (toen overigens ook deels met verlies, maar degene die ik verkocht staan nu nog wel lager dan toen) en sindsdien (op 2 heel kleine andere posities na) vrijwel alleen nog in Flow Traders. Portefeuille staat +36% voor dit jaar. Verder gewoon een kleine belegger met 'slechts' 10.000 euro totaal in aandelen.Het zou je sieren als je met enige nuance kunt gaat denken en posten, maar goed, dat zal wel niet gebeuren.