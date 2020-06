Gokspelletjesmaker Evolution wil branchegenoot NetEnt overnemen

Gepubliceerd op | Views: 130

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse maker van online gokspelletjes Evolution Gaming wil zijn Zweedse branchegenoot NetEnt overnemen in een deal ter waarde van 19,6 miljard kroon, omgerekend bijna 1,9 miljard euro.

Het bod per aandeel ligt 43 procent hoger dan de slotkoers van NetEnt op de beurs van Stockholm op dinsdag. Het bestuur van NetEnt raadt aandeelhouders unaniem aan het bod te accepteren. Evolution maakt casino-spelletjes zoals poker, blackjack en roulette die spelers live via internet kunnen spelen. Ook NetEnt is actief met online gokspelletjes.

Evolution zegt dat door de overname een wereldwijd leidende speler zal ontstaan bij online gaming.