Kardan geeft beursnotering in Amsterdam op

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische investeerder Kardan geeft zijn notering op de aandelenbeurs in Amsterdam op. Met die stap wil het bedrijf kosten besparen en de eigen activiteiten vereenvoudigen. Beursuitbater Euronext Amsterdam is akkoord gegaan met de opheffing van de beursnotering per 30 juli.

Kardan was sinds juli 2003 genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Het bedrijf is nu tot de conclusie gekomen dat de voordelen van deze beursnotering niet opwegen tegen de kosten.

Kardan behoudt wel zijn notering op de aandelenbeurs van Tel Aviv in Israël. Bezitters van aandelen van Kardan die in Amsterdam worden verhandeld, kunnen er zowel voor kiezen deze te behouden als te verkopen via een speciale verkoopfaciliteit.