'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag waarschijnlijk lager beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen na de stevige koerswinsten een dag eerder. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zorgt voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak kwam NN Group met een strategische update voorafgaand aan zijn beleggersdag.

De verzekeraar verwacht dat de coronacrisis dit jaar een impact op het operationeel resultaat van 100 miljoen euro zal hebben. Dit komt omdat premie-inkomsten in Europa en Japan onder druk staan en het vermogensbeheer last ondervindt van de onrust op de financiële markten. NN maakte verder bekend een progressief dividendbeleid te willen voeren en jaarlijks minstens 250 miljoen euro voor de inkoop van eigen aandelen uit te trekken.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat verschillende partijen zich bij was- en voedingsmiddelenconcern Unilever hebben gemeld voor de overname van de theedivisie. Onder meer investeerders KKR, Cinven en Bain Capital staan in de rij om de divisie over te nemen. Ook de Zwitserse eigenaar van chocolademaker Barry Callebaut, Jacob Holdings, zou interesse hebben. Unilever maakte begin dit jaar bekend zijn thee-activiteiten tegen het licht te houden.

Bij luchtvaartmaatschappij Air France, de Franse tak van Air France-KLM, vertrekken eind dit jaar 403 piloten. Dat komt neer op 10 procent van het totaal aantal vliegers. Volgens vakbond SNPL, die met het nieuws naar buiten kwam, is met de piloten een vrijwillige vertrekregeling overeengekomen. Ook bij KLM wordt gesproken over ingrepen. Van de circa 30.000 medewerkers zouden er naar verluidt circa 6000 al dan niet gedwongen moeten vertrekken.

Het aandeel RELX zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van ABN AMRO schroefden hun aanbeveling voor de informatieleverancier terug.

Oliedienstverlener Core Labs kondigde aan flink in de kosten te snijden vanwege de pandemie. Dit jaar verwacht het in Amsterdam genoteerde bedrijf circa 61 miljoen dollar aan kostenbesparingen door te voeren. Core Labs verwacht daarbij de kapitaaluitgaven te hebben gehalveerd ten opzichte van 2019. Het bedrijf heeft tevens de voorwaarden voor zijn kredietfaciliteit aangepast.

De euro was 1,1317 dollar waard tegen 1,1326 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 40,17 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 42,54 dollar per vat.