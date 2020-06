ICT Group minder productief in tweede kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 364

BARENDRECHT (AFN) - Automatiseerder ICT Group heeft in het lopende tweede kwartaal te maken met een daling van de productiviteit. Ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar lag die 5 procent lager, meldt het bedrijf voorafgaand aan zijn algemene aandeelhoudersvergadering.

ICT Group wijst erop dat de lockdownmaatregelen pas in maart werden ingevoerd, dus veel meer impact hebben op het tweede kwartaal dan het eerste. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om de kosten binnen de perken te houden om zo voldoende geld in kas te houden. In dat kader stelt de onderneming voor de volledige jaarwinst van 2019 in kas te houden, en dus geen dividend uit te keren. Het bestuur van ICT Group vertrouwt erop dat de resultaten van het bedrijf snel herstelt als de economische situatie verbetert.