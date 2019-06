Storing KPN verholpen, 112 is weer bereikbaar

Gepubliceerd op | Views: 500

ROTTERDAM (AFN) - De telefoonstoring bij KPN is grotendeels verholpen en alarmnummer 112 is weer volledig bereikbaar, meldt de provider. Het alarmnummer was ruim drie uur lang uit de lucht. Ook het nummer voor niet-spoedeisende gevallen, 0900-8844, deed het niet. De oorzaak is nog niet bekend.

Vanwege de storing had de overheid alternatieve nummers voor 112 en 0900-8844 in het leven geroepen. Hulpdiensten moesten improviseren om toch bereikbaar te zijn. Ze gebruikten onder meer WhatsApp, Messenger en Twitter. Bovendien werden agenten, ambulances en brandweerauto's de straat op gestuurd, zodat mensen bij hen alarm zouden kunnen slaan.