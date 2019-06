IT-bedrijf Capgemini neemt Altran over

Gepubliceerd op | Views: 406

PARIJS (AFN) - Het Franse automatiserings- en digitale adviesbedrijf Capgemini neemt de Franse industrieel dienstverlener Altran Technologies over in een deal ter waarde van 3,6 miljard euro. Het nieuwe fusiebedrijf is goed voor een omzet van 17 miljard euro en wereldwijd meer dan 250.000 werknemers.

Het overnamebedrag is exclusief een schuld van Altran van 1,4 miljard euro. Capgemini legt 14 euro per aandeel in contanten op tafel wat neerkomt op een premie van 21 procent op de slotkoers van Altran vrijdag op de beurs in Parijs. De overname moet eind dit jaar worden afgerond.

Capgemini levert IT-diensten en adviezen op digitaal gebied. Altran is onder meer actief met onderzoek en ontwikkeling voor de luchtvaartindustrie en autosector.