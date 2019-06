Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 364

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag geen grote koersuitslagen zien. De financiële markten zijn in afwachting van de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse collega Donald Trump tijdens de G20-top in Japan deze week. Verder blijven de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran boven de markt hangen.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,1 procent hoger op 26.755 punten. De brede S&P 500 was vlak op 2950 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 8022 punten.

Washington legt Iran nieuwe sancties op. Die zijn onder meer gericht tegen de hoogste geestelijk leider van de islamitische republiek, grootayatollah Ali Khamenei, als antwoord op het neerschieten van de Amerikaanse drone door Iran. De nieuwe sancties raken ook andere topfiguren.

Federal Reserve

Trump liet zich daarnaast opnieuw negatief uit over het beleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Volgens hem heeft het land renteverlagingen en andere maatregelen nodig om de economie en inflatie aan te jagen, maar geeft de Fed niet thuis. Overigens zette de Fed vorige week wel de deur op een kier voor een mogelijke renteverlaging.

Farmaceut Bristol-Myers Squibb (min 7 procent) zei bereid te zijn om zijn divisie die het medicijn Otezla maakt te verkopen. Daarmee wil het bedrijf akkoord krijgen van toezichthouder FTC voor de mega-overname van biotechnoloog Celgene (min 5 procent). Met die deal is 74 miljard dollar gemoeid.

Toy Story 4

Ook entertainmentconcern Walt Disney (min 1 procent) stond in de schijnwerpers. De film Toy Story 4 beleefde het voorbije weekend zijn debuut in Noord-Amerikaanse bioscopen. De opbrengst van 118 miljoen dollar in het openingsweekend bleef ietwat achter bij de verwachtingen.

Casino-uitbater Eldorado Resorts maakte bekend zijn noodlijdende branchegenoot Caesars Entertainment over te nemen. Daar betaalt Eldorado inclusief schulden, ongeveer 17,3 miljard dollar voor. Eldorado dook 11,5 procent in het rood, terwijl Caesars een koerssprong van 15 procent maakte.

De euro noteerde 1,1387 dollar tegen 1,1394 dollar in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie was vrijwel onveranderd op 57,40 dollar. Brentolie zakte 1 procent op 64,56 dollar per vat.