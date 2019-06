Minister wil opheldering KPN-top over storing

Ik begrijp helemaal niets van jullie reacties!



Was het dan geen hartstikke fijn moment dat jullie de noodplannen welke jullie al vanaf 2010 aan het voorbereiden zijn nu eindelijk eens in de praktijk konden testen?



Mijn Huawei telefoon die deed het vanmiddag even niet, het enige wat ik dacht: ha lekker even rust.

Whatsapp en Signal Messenger die werkten overigens probleemloos en misschien dat er een alternatief kanaal naar 112 moet komen, lijkt mij een simpel project.