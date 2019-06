ABN AMRO rondt juridische fusie spoedig af

quote: gokker schreef op 24 jun 2019 om 18:17:

Verklaart dit de dip vandaag omstreeks 17:00?

Zo ja, waarom?

Volgens het bericht heeft de fusie geen materiële gevolgen. Daling zal wel met de sector samenhangen. Banken zijn in de toekomst overbodig en steeds meer partijen zien dat in. Denk ook niet dat dit een "dip" is, maar gewoon uiting van de structurele daling van de koerden van bankaandelen.Afhankelijk van de marktomstandigheden / ECB soms snel, soms wat minder snel dalend.