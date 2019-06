SnowWorld kondigt investeringen aan

Gepubliceerd op | Views: 340

ZOETERMEER (AFN) - SnowWorld heeft forse investeringen voor de komende jaren aangekondigd. De uitbater van indoor wintersportlocaties wil de huidige zeven locaties in Nederland en Duitsland vernieuwen en hotels in Amsterdam en Zoetermeer bouwen. Het bedrijf wil met de nieuwe investeringen zijn marktpositie in Europa versterken.

In de komende vier jaar krijgen de bestaande locaties nieuwe restaurants van "hoogwaardige kwaliteit" en worden de buitenfaciliteiten uitgebreid met bijvoorbeeld een klimpark of een buitenspeeltuin in Alpen-sfeer. Ook wil SnowWorld meer inzetten op toeristen die in het park willen overnachten. Daarnaast veranderen de recent overgenomen SnowPlanet, Skidôme Rucphen en Terneuzen hun namen naar SnowWorld.

"We maken ons klaar voor de toekomst dankzij schaalvergroting door de aankoop en bouw van nieuwe locaties en dankzij uitbreidingen van onze huidige locaties", concludeerde topman Wim Hubrechtsen van het wintersportbedrijf.