Agrifirm met Amerikanen in zee in China

APELDOORN (AFN) - Veevoederfabrikant Agrifirm gaat in China samenwerken met het Amerikaanse Land O'Lakes op het gebied van diervoer voor melkveehouderijen. De twee beginnen het nieuwe bedrijf Agrilakes.

Het samenwerkingsbedrijf gaat in eerste instantie produceren in een bestaande fabriek van Agrifirm in Tianjin. Er zijn al plannen om op een naastgelegen perceel een nieuwe fabriek neer te zetten voor zogeheten premixen en specialiteiten voor melkvee.

Agrifirm is al twintig jaar in China actief via dochter LVSAI. De samenwerking moet nog worden goedgekeurd door de mededingingswaakhonden.