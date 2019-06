Unibail tekent weer overeenkomst megamall

Gepubliceerd op | Views: 520

LEIDSCHENDAM-VOORBURG (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield heeft weer een nieuwe huurder voor het megawinkelcentrum in Leidschendam gevonden. Het vastgoedfonds sloot een contract met het Spaanse Inditex voor het openen van winkels van zijn merken Zara, Bershka, Pull & Bear en Stradivarius.

Winkelcentrum Leidsenhage zal na de uitbreiding en verbouwing in 2020 verder gaan als Westfield Mall of the Netherlands en wordt het grootste winkelcentrum van Nederland. Unibail investeert circa 570 miljoen euro in de realisatie van de plannen.