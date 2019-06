Gepubliceerd op | Views: 313 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO maakt naar eigen zeggen goede voortgang met zijn investeringen in IT. Dat schrijven analisten van ING naar aanleiding van een innovatie-update van de bank. Waar ABN vorig jaar nog meende een jaar achter te liggen op Scandinavische banken, is die achterstand verkleind naar een halfjaar. ABN denkt dan ook voor te liggen op andere banken in Nederland.

De verbeteringen in IT moeten ABN AMRO helpen de kosten omlaag te brengen tot 5 miljard euro volgend jaar. De ING-analisten denken dat de bank op dat gebied goed op weg is, maar tegelijkertijd zetten extra uitgaven om witwassen op te sporen druk op de kosten.

ING heeft een hold-advies voor ABN AMRO met een koersdoel van 26,50 euro. Het aandeel ABN AMRO stond maandag na een klein uur handelen 0,5 procent lager op 18,96 euro.