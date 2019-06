Allianz verkoopt belang in Allianz Popular

Gepubliceerd op | Views: 398

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Aan het samenwerkingsverband Allianz Popular tussen de Duitse verzekeraar Allianz en de Spaanse bank Banco Santander komt een einde. Allianz maakte bekend zijn belang van 60 procent in de joint venture voor 936,5 miljoen euro over te zullen doen aan de Banco Santander, die in 2017 Banco Popular overnam.

Door de deal komt ook een einde aan de exclusieve distributieovereenkomst op het gebied van schadeverzekeringen. De deal, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 zal worden afgerond, is nog wel onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen. Allianz en Banco Popular kwamen in 2011 tot een exclusieve bankverzekeringsalliantie.

Als de deal wordt afgerond, zal de Nederlandse verzekeraar Aegon naar verwachting meerderheidsbelang nemen in de divisie levensverzekeringen en de divisie non-life van de joint venture. Aegon maakte vorig jaar bekend zijn samenwerking met Banco Santander uit te breiden. De definitieve voorwaarden van die verder krachtenbundeling was onder meer afhankelijk van het beëindigingsproces van allianties van Banco Popular.