Bitcoin stond uren boven 11.000 dollar

Ongelofelijk het nivo hier !! ...een heel klein beetje (eigen) research brengt je bij vooral het nieuws dat Facebook enige tijd aangeeft een "eigen" cryptomunt te willen starten....en daar is het dus niet bij gebleven want Facebook heeft er ook vaart achter gezet en is inmiddels daadwerkelijk een eigen crypto-munt begonnen. Die aktie (groot en bekend bedrijf met veel volgers/aanhangers/leden) doet de cryptowereld dus goed want niet alleen Bitcoin (BTC) stijgt, maar meerdere andere munten volgen de stijgende trend. Dat is de belangrijkste aanjager op dit moment, want het voedt de gedachte en verwachting dat crypto here-to-stay-is en dus uit het verdom-hoekje kan/zal komen en meer en meer een ge-accepteert betaal "iets" zal gaan worden naast Fiat-geld zoals ons gewone geld heet.

Echt serieus mensen..... doe iets meer moeite dan domme dingen of reakties posten (het komt zo onwetend en sukkelig over).