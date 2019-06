'Afwachtend begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.210

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint maandag naar verwachting afwachtend aan de nieuwe week. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen openen. De beurshandel staat in het teken van de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Daarnaast wordt uitgekeken naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping tijdens de G20-top aan het einde van de week.

Trump, die afgelopen week op het laatste moment een militaire actie van de VS tegen Iran afblies, zei afgelopen weekeinde dat hij maandag met nieuwe economische sancties tegen Iran komt als antwoord op het neerschieten van de Amerikaanse drone door Iran donderdag. Trump is op zoek naar allerlei maatregelen om het land aan te pakken en houdt "de optie open" om het land aan te vallen.

Aan het handelsfront heeft het Amerikaanse ministerie van Handel weer vijf Chinese bedrijven op de zwarte lijst gezet, waaronder supercomputermaker Sugon. Daardoor kunnen ze voorlopig geen Amerikaanse producten kopen. Eerder plaatsen de Amerikanen het Chinese telecom- en netwerkbedrijf Huawei ook al op de zwarte lijst.

Herweging

Op het Damrak promoveert maaltijdbestelsite Takeaway.com maandag van de MidKap naar de AEX-index. Dat is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext elk kwartaal uitvoert. Verder gaat de toeleverancier aan apotheken Fagron van de AScX naar de MidKap en krijgt ICT Group een plekje in de AScX.

Ook Fastned blijft in de schijnwerpers staan. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's kende vrijdag een vliegende start bij zijn beursdebuut op Beursplein 5. De beginkoers bedroeg 11 euro en Fastned sloot op 52,99 euro.

Naweeën

Ajax staat eveneens in het nieuws. Juventus gaat er vanuit dat Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt binnenkort een vijfjarig contract tekent bij de Italiaanse recordkampioen. De club uit Turijn is volgens De Telegraaf bereid meer dan 70 miljoen euro over te maken aan de beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Daimler. De Duitse automaker is met een winstwaarschuwing gekomen. De maker van onder meer Mercedes-Benz kampt met de naweeën van een dieselschandaal. Die zitten de opbrengsten van het lopende kwartaal in de weg. Voor Daimler ook reden om zijn verwachtingen voor het hele boekjaar te verlagen.

Onderwaardering

Aan het overnamefront is het Duitse groothandelsbedrijf Metro niet te spreken over het overnamebod dat de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský en zijn Slowaakse zakenpartner Patrik Tkáč hebben uitgebracht. Het bestuur van het moederbedrijf van Makro vindt dat het bod van 5,8 miljard euro een "aanzienlijke onderwaardering" van het bedrijf betekent.

De euro noteerde op 1,1378 dollar, tegen 1,1325 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 57,81 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 65,45 dollar per vat.