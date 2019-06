De EU, is met hun belachelijke uitstootnormen al flink op weg de Europese auto industrie de nek om te draaien.

Er zijn nog weinig merken over waar geen gesjoemel heeft moeten optreden,

Het doel van de EU, om de Europese beschaving te vernietigen ligt goed op schema, nu nog een paar miljoen extra vreemdelingen erbij en wat straatarme landen laten toetreden.

Dan nog te bedenken dat Trump nog lang niet klaar is met Europa, de import tarieven zijn nog steeds ongelijk, en konden wel eens tijdje naar 25% gaan.

Van alle EU export auto's ging 30% naar Engeland, maar dat mag na october ook niet meer.