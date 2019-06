Corbion wil Rigaud als topman

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Corbion wil Olivier Rigaud benoemen als topman. Hij wordt de opvolger van Tjerk de Ruiter, die zijn verantwoordelijkheden begin augustus zal overdragen. Eerst zal hij nog de halfjaarcijfers presenteren.

Er zal voor de benoeming van Rigaud een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden op 5 augustus. Na zijn aanstelling bestaat het bestuur van Corbion, naast Rigaud, uit Eddy van Rhede van der Kloot. Die blijft aan als financieel topman, met een termijn tot mei 2022.

De Fransman Rigaud is al bijna 30 jaar actief in de wereldwijde ingrediëntenmarkten. Hij had leidinggevende functies bij Tate & Lyle en was recentelijk topman van Naturex, dat werd overgenomen door Givaudan. De Ruiter zal nauw met Rigaud samenwerken om een soepele overdracht zeker te stellen en blijft beschikbaar als adviseur voor Corbion tot medio mei 2020.