'Beursweek met veel macrocijfers'

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - De beurshandel zal komende week voor een groot deel worden bepaald door een behoorlijke hoeveelheid macro-economische gegevens. Verder houden beleggers de blik gericht op de internationale handelsspanningen. Veel bedrijfsnieuws staat er niet op de rol. De agenda voor beleggers in Amsterdam is op dat gebied vrijwel leeg.

Op economisch gebied worden deze week gegevens gemeld door onderzoeksinstituut Ifo over het Duitse ondernemersvertrouwen. Ook komen er cijfers over de Duitse inflatie, werkloosheid, detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen.

Europees statistiekbureau Eurostat komt met informatie over bijvoorbeeld de inflatie en het economisch vertrouwen in de eurozone. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal met cijfers komen over onder meer het Nederlandse producentenvertrouwen.

Nieuwe raming

In de Verenigde Staten wordt inzage gegeven in informatie over de verkoop van woningen, de huizenprijzen, de orders voor duurzame goederen, de consumentenuitgaven en de industrie rond Chicago. Daarnaast wordt een nieuwe raming gepubliceerd over de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. Onderzoeksbureau Conference Board en de Universiteit van Michigan komen met hun cijfers over het consumentenvertrouwen.

De oplopende handelsvete van president Donald Trump met China en de Europese Unie blijft een rol spelen. Vrijdag dreigde Trump nog met importheffingen op Europese auto's van 20 procent als de EU niet haar handelstarieven op Amerikaanse producten verwijdert. Ook de oliemarkt staat in de belangstelling na het besluit van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten op vrijdag om de productie op te voeren.

Nike

Qua bedrijven staan er weinig cijferpublicaties gepland. Op Wall Street opent sportmerk Nike nog de boeken. Op het Damrak is het erg stil met kwartaalberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijdag 1,4 procent hoger op 560,34 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 798,57 punten. Parijs en Londen kregen er tot 1,7 procent bij, Frankfurt noteerde een plus van 0,5 procent. Vooral de oliefondsen waren in trek door de hogere olieprijzen na de productiedeal van de OPEC. In New York was een wisselend beeld te zien, met eveneens behoorlijke koerswinsten voor de oliegerelateerde bedrijven.