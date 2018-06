BIS: negatieve spiraal bij handelsoorlog

"Luister nu eens even naar die man!! " Zou ik alle 'vogels' die het voor het zeggen hebben in Europa willen aanraden.



Welk punt brengt hij naar voren? Waar is hij ontevreden over of bang voor? Kijk nu eens of je hem kan helpen.

Maar uit blijven gaan van je eigen gelijk, lijkt mij de meest domme weg om te begaan.



De moderne wereld krijgt het vraagstuk van eerlijke VERDELING in steeds sterkere mate op zich af. Of is het vluchtelingenvraagstuk nog niet duidelijk genoeg?

Nu is het welvaart, morgen is het water, overmorgen droge voeten houden, volgende week de rechten van mannen en vrouwen.



Haal de hoofdjes maar uit het zand. 2050 is dichterbij dan je denkt.





.