BIS: negatieve spiraal bij handelsoorlog

BASEL (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De wereldeconomie kan in een negatieve spiraal belanden door een handelsoorlog tussen economische grootmachten. Daarvoor waarschuwde directeur Agustin Carstens van de Bank of International Settlements (BIS), het samenwerkingsverband van centrale banken, in een interview met zakenkrant Handelsblatt.

Carstens stelt dat importheffingen invloed kunnen hebben op wisselkoersen, wat weer kan leiden tot willekeurige politieke besluiten, met een neerwaartse spiraal tot gevolg. ,,De wereldwijde handel is nauw verbonden dus heffingen op bepaalde terreinen kunnen meerdere schadelijke effecten hebben, waaronder negatieve gevolgen voor herfinanciering.'' De BIS-directeur ziet al afzwakkende investeringen in sommige landen door de verwachting voor een oplopende handelsvete.

Hij gaf verder aan dat gezien de goede economische groei nu het juiste moment is om hervormingen door te voeren, waaronder een verlaging van staatsschulden en verbeteringen bij overheidsbegrotingen. Verder dringt Carstens aan op meer flexibelere arbeidsmarkten. De in het Zwitserse Basel gevestigde BIS kwam zondag met zijn jaarverslag.