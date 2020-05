'Air France moet snijden in binnenlandse vluchten'

Gepubliceerd op | Views: 39

PARIJS (AFN/RTR) - Air France zal sterk moeten snijden in zijn binnenlandse vluchten in Frankrijk, in ruil voor de staatssteun die de luchtvaartmaatschappij krijgt. Dat heeft de Franse minister van Milieu Élisabeth Borne gezegd in een interview met France Inter Radio.

Volgens de bewindsvrouw kunnen de binnenlandse routes ook prima uitgevoerd worden met hogesnelheidstreinen. In ruil voor hulp van Parijs heeft de zustermaatschappij van KLM onlangs al beloofd de binnenlandse CO2-uitstoot tegen 2024 met 50 procent te verminderen, benadrukte de minister verder.

De Franse overheid moest bijspringen om het luchtvaartconcern te midden van de coronacrisis van de ondergang te redden. Dit ging om 7 miljard euro steun. Ook andere Franse bewindslieden hebben er al op gewezen dat het aantal korte vluchten teruggebracht zal moeten worden.