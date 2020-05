Dijsselbloem kritisch over noodsteun aan Air France-KLM

Dit is de enige en juiste oplossing. Leningen geven aan een bedrijf vol met schuld, is in wezen een misdrijf, waanzinnig. Temeer de komende maanden/wellicht jaren de positie van AF/KLM verliesgevend zal zijn, laat staan de mogelijkheid om op leningen af te lossen. Of zoals de banken zeggen, technisch gezien is het bedrijf failliet, bijna alle vliegtuigen staan aan de grond.