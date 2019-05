Shell koopt belang in wingebied Anadarko

Gepubliceerd op | Views: 364

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasgigant Shell neemt een deel van het belang van branchegenoot Anadarko in een mogelijk winningsgebied in Zuid-Afrika over. Anadarko heeft 40 procent van de diepwaterblokken in de Atlantische Oceaan bij Kaapstad verkocht. Financiële details zijn niet gemeld.

Anadarko houdt zelf 80 procent van de winningsblokken in handen. De rest is van staatsbedrijf PetroSA. In februari deed Total een grote ontdekking in een naastgelegen gebied.